Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonlarda, izinsiz ve sağlıksız bir şekilde dezenfektan, kolonya, maske ve eldiven üretenlere ağır darbeler indirildi. Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 9 Mart’tan bu zamana kadar ülke genelinde toplamda 400 operas-yon yapıldı. Operasyonlarda yaklaşık 650 kişi yakalandı. Yakalananların her birine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası kesilirken, haklarında savcılıklar tarafından da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 100’den fazla şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

8 MİLYON MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 8 milyon 425 bin 108 adet maske, 291 bin 305 eldiven, 645 bin 43 dezenfektan, 20 bin 981 şişe kolonya ve 4 bin 226 tane tulum ele geçirildi. Ayrıca, maske yapımında kullanılan 108 bin 316 metre kumaş, 38 bin 682 litre alkol, 4 bin 226 tane tulum, 62 bin boş şişe ve 48 bin 480 litre kimyasal maddeye de el konuldu. Koronavirüs salgınını fırsata çevirerek fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan fırsatçılara karşı vatandaşlar 112, 156 ve 175 numaralarına ihbarda bulunabiliyor.