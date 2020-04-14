Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,76 yükseldi. Endeks, 1.696,42 puan artışla 98 bin 95 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14.04.2020 - 13:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,76 yükseldi.
Etiketler : Borsa İstanbul,
696501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/696501.aspx
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