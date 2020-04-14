Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,76 yükseldi. Endeks, 1.696,42 puan artışla 98 bin 95 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.