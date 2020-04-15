Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar koronavirüs ile daha Türkiye’de ilk vaka görülür görülmez talebin 2,5 kat artış gösterdiğini belirterek “Bugüne kadar görmediğimiz PC satışları oldu. Özellikle evden çalışma ile birlikte insanlar PC almaya başladı. Fiziksel mağazalar kapanınca online sitelere yöneldiler. Üç yılda alacağımız yolu üç dört haftada aldık. Pazar payımız arttı. Efsane Cuma rakamları şu an bizim için günlük rakamlar hâline gelmiş durumda” dedi.

En çok talebin kamu tarafından geldiğini ifade eden Uyar “Video-konferans sistemleri, webcam, kulaklık, gaming mouse, klavye ve direksiyon satışlarına yetişemiyoruz. Firmalar bu konuda çalışanlarına destek veriyor. Toplantı odası çözümlerde kamu önde. Mesela Mardin Valiliği geçtiğimiz günlerde 40-50 tane Meetup adını verdiğimiz video-konferans sisteminden talep etti. Anadolu’dan çok sayıda talep alıyoruz. Eğitim konusunda üniversitelerden siparişler geliyor. Önceliğimizi hastaneler, eğitim ve iş yerleri olarak belirledik. Otomobil, finans ve sağlık sektörü ise mouse ve kulaklık alıyor. Tedarik zinciri açısından zor dönemdeyiz. İnanılmaz derece webcam ve kulaklık ihtiyacı söz konusu. Bunlar için kapasitemizi kat kat artırmamıza rağmen taleplere yetişemiyoruz. Elimizde bir tane bile ürün kalmadı. Şu an yolda olanların da gideceği adres bile belli” diye konuştu. Oyun tarafında ise harcamaların yüzde 60 arttığında dikkat çeken Uyar, mouse tarafında G203 ve G402 modellerinin, kulaklık tarafında G332 ve G432 modellerinin klavye tarafında G213 ve G513’ün rağbet gördüğünü söyledi.