Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Koronavirüs salgını dünyada bütün dengeleri altüst ederken sanayiciler üretmeye devam ediyor. Ancak önceki gün yeni tedbirler çerçevesinde İstanbul ve Kocaeli, Bursa, Sakarya ile Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gıda ve sağlık sektörü dışında üretim yapan tesislerin üretiminin 10 gün süreyle durdurulmasına dair görüş tartışmaya açıldı. Bu görüşe karşı açıklama yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, iddiaları yalanladı ve ülkenin ve ekonominin belkemiği olan sanayi sektörünün üretimin durmaması için bütün tedbirleri alarak büyük bir fedakarlıkla üretime devam ettiğini açıkladı.

ZİNCİRİN HALKASINI KIRMAYALIM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, “Hepimiz için aslolan şüphesiz ki insan sağlığı. Ancak işletmelerimizin sağlığını ve istihdamını koruyamazsak, zincirin halkalarını kırmış oluruz” dedi. “İşlerimizi askıya almıyoruz” diyerek iş konseyleri ve paydaşlarıyla yaptıkları online toplantılarda üyeleriyle ortak kanaatin ‘işlerin durmaması’ şeklinde oluştuğunu söyleyen DEİK Başkanı “Bu ortak kanaatimizi Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da bir mektupla ifade ettik. Sanayi sitelerinin belirli bir süre dahi kapatılmasının söz konusu olmadığını Sanayi ve Ticaret Bakanı’mız da ifade etti. Çünkü bu küresel probleme karşı yürüttüğümüz ulusal mücadeleyi dayanışma ve çarklarımızı döndürmeye devam ederek kazanabiliriz” ifadesini kullandı.

EKONOMİNİN OMURGASI DİK OLMALI

Ekonomimizin omurgası olan imalat sanayiinin her dönemde olduğu gibi bugün de ülkenin kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda belirleyici bir rol üstlendiğini vurgulayan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Covid-19 süreciyle birçok imalat üssümüzün ağır yara almış olması sebebiyle üretim gücü ve kapasitemizi her zamankinden daha fazla zorlamamız gerekmektedir. Mevcut imkânlarımızla milli sanayileşme hareketimizi seferberlik anlayışıyla sürdürmeli ve yaralarımızı hep birlikte sarmalıyız. Bu kapsamda; herhangi bir bölgede ve zamanda, sanayi tesislerimizin imalata ara vermesine karşı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” diye konuştu.

KURALLARA UYARAK ÜRETELİM

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise “Bu süreçte elbette öncelikle çalışanlarımızın sağlığını düşünmek durumundayız” dediği açıklamasında, asgari seviyede de olsa zaruri ihtiyaçlar için üretimi sürdürmenin şart olduğunu söyledi. Sanayi sitelerinin geçici ya da tamamen kapatılmasına sıcak bakmadıklarını söyleyen Gültepe, halen 500 civarındaki tesislerinde maske, tulum ve medikal kıyafet üreterek yurt içinde ihtiyacı karşıladıklarını, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kurallarına maksimum seviyede uyduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE'MİZ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINDA TUTACAĞIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ülke olarak zor günlerden geçilen bu günlerde önceliğin Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade etti. İşletmelerin bugüne kadar ihracat için, son dönemde sağlık için üretim yaptığını, birçok firmanın maske ve dezenfektan üretim seferberliğini başlattığını, aynı zamanda ihracatın sürdüğünü ifade eden TİM Başkanı “Sağlıklı üretim yapımızla dünyaya örnek olduk. Bu gelecekte ihracatımızı artırmamızda da en büyük gücümüz olacak. Üretim için, ihracat için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, Çin, Sırbistan, İran ve bazı Afrika ülkelerine maske, tulum ve sağlık malzemesi yardımı gönderdiklerini, TİM olarak Çin, İtalya ve İspanya’ya maske ve dezenfektan yardımında bulunduklarını söyleyen Gülle, önümüzdeki süreçte bu kabiliyetin ihracatın gelişmesi için büyük bir referans olacağını, bu sebeple üretim zincirinin kırılmaması gerektiğini dile getirdi. Gülle, hükümetten kredi hacmi, kamuya ödemeler, limit artırımı, esnek çalışma desteği, fatura öteleme, tarım destekleri gibi talepleri bulunduğunu, bunların büyük bir hızla karşılandığını da dile getirdi.