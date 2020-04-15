Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya “Balıkçılar için 15 Nisan’da sona ermesi gereken denizlerde av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan koronavirüs yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak mecburiyetinde kaldı” dedi. Balıkçıların bu sezon ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti: Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli. Balıkçıların vadesi gelen borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesi talebimi yenilemek istiyorum.