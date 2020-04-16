Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, yıllık ekonomik büyüklüğü 1,7 trilyon dolar olan sektörün bu yılki kaybının en az 1 trilyon dolar olacağını bildirdi. Salgın sonrası turizmde bazı alışkanlıkların değişeceğini, kalabalık oteller yerine butik otel veya tatil köylerinin rağbet göreceğini söyledi. Bağcı “Artık insanlar tatile gitmek için turizm sezonlarının en kalabalık dönemlerini tercih etmeyecek. Daha sakin dönemlerde ve daha az kişiyle tatile gidilecek. Önceden eş, dost, arkadaşlarla toplu şekilde gidilen tatiller yerini çekirdek aileye bırakacak. Yüzlerce turistin sıraya girdiği, herkesin aynı kepçe veya aparatlarla yemekleri, salataları, tatlıları aldığı açık büfeler artık tercih edilmeyecek. Tatil paketi, yine her şey dâhil olacak belki ancak açık büfe yerine ala kart restoranlar buraya dâhil olacak” dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, “kahvaltı tabağı ve set menü” uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı aldıklarını belirterek “Koronavirüs salgınıyla birlikte açık büfenin kesinlikle tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. ‘Her şey dâhil’ uygulaması da tam olarak kalkmasa da muhtemel değişimlerden payını alacaktır” diye konuştu.