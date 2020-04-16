Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle gümrük kapılarından tırlarla yapılan sebze ve meyve ihracatı durma noktasına gelince iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatında düşüşler yaşandı. Hallerde soğan ve patatesin kilosu 1 lira, sarımsak 25 lira, limon 3 lira, biber 4 lira, portakal 1,5 lira, greyfurt 40 kuruş, salatalık ve domates ise birer liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi önemli sınır kapıları kapalı olduğundan dolayı bütün ürünlerin iç piyasada kaldığını belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, fiyatların da doğal olarak düştüğünü söyledi.

ADANA’DA 3, İSTANBUL’DA 20 LİRA

Şu an ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Batman “Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 lira. Aynı limon ama Ankara ve İstanbul’da 18-20 lira. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var. Tonaj vermek doğru olmaz ama şu an Adana’da çok mal var. İhtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var” dedi. Ali Batman, bu hafta Adana’da turfanda soğan hasadının başladığına dikkat çekerek “Artık yeni soğanlar satışa sunulacak. Depodaki, tüccarın elinde kalacak. Devletimizin çiftçiye, tüccara destek vermesi lazım. Benim haldeki esnafımın yüzde 80’i bankalara borçlu. Kredilerinin faizlerini bile ödeyemiyor. İnşallah Hükûmetimiz bu konulara el atacaktır” diye konuştu.

HASATTA COVID-19 HASSASİYETİ

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya’da çiftçiler, koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına sosyal mesafeyi de dikkate alarak hassasiyetle devam ediyor. Seraya girmeden önce ellerini dezenfekte eden, maske ve eldiven kullanan çiftçiler, seralarının dezenfeksiyonunu da ürünlerde kalıntı bırakmayan malzemelerle yapıyor. Kasaları da dezenfekte ederek ürünleri toplayan çiftçiler, toptancı haline götürülen kasaları boşaltıldıktan sonra tekrar yıkıyor.