Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Traktör, Mobil Yol Desteği projesinin ardından şimdi de tarlalarıyla ilgili gerekli kontrolleri yapabilecekleri ‘Tarlam Cepte’ uygulamasının ileri servislerini ücretsiz olarak sunuyor. Hâlihazırda ücretsiz sağlanan genel özelliklerin yanı sıra uydu temelli lokasyon belirlenmesiyle sunulan arazi özelindeki ileri servislerden de isteyen çiftçiler 1 yol boyunca ücretsiz yararlanacak. Bu uygulamaya sahip olmak için www.tarlamcepte.com adresinden nisan ayı boyunca başvuruda bulunan çiftçiler 24 saat içinde kendilerine gönderilen aktivasyon kodlarıyla sisteme giriş yapabilecekler.