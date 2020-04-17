Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraşüt CEO’su Sean X Yu, koronavirüsle mücadele eden yerli firmalara ücretsiz kullanım imkânı sunacaklarını duyurdu. Bu kapsamda koronavirüs salgınına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalar, programa ücretsiz erişebilecek. iletisim@parasut.com adresinden bağlantı kuracak olan işletmeler operasyonlarını daha kolay yürütecek, zamandan tasarruf ederken, bu süreyi üretim faaliyetlerine ayırabilecek.