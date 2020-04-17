Paraşüt CEO’su Sean X Yu, koronavirüsle mücadele eden yerli firmalara ücretsiz kullanım imkânı sunacaklarını duyurdu. Bu kapsamda koronavirüs salgınına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalar, programa ücretsiz erişebilecek. iletisim@parasut.com adresinden bağlantı kuracak olan işletmeler operasyonlarını daha kolay yürütecek, zamandan tasarruf ederken, bu süreyi üretim faaliyetlerine ayırabilecek.
KOBİ’lere ücretsiz muhasebe
17.04.2020 - 03:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek için hizmet veren uygulama, salgınla mücadele döneminde ücretsiz olacak.
Etiketler : kobi,kobi app,
697177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697177.aspx
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