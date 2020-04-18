Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Mağazaların kapalı olduğu bu dönemde hırsızlık olaylarına karşı sanal devriyelere olan ilgi de arttı. İşletmelerin kötü niyetli eylemlere ve kişilere karşı daha fazla tedbir aldığını belirten Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli “Müşterilerimize uzaktan izleme hizmetleri sunuyoruz. Mesela, iş yerinde kimse yokken biri içeri girmeye çalıştığında önce sesli uyarıda bulunuluyor, daha sonrasında operasyon merkezi üzerinden kolluk kuvvetlerine haber veriliyor. Yine herhangi bir alarm durumunda alarmın doğru olup olmadığı kamera görüntüleri aracılığıyla görülebiliyor. Benzer bir şekilde Sanal Devriye ile güvenlik sağlanabiliyor. Uzaktan İzleme Merkezimizdeki özel eğitimli operatörler, istenilen alanın kamera sistemine erişerek bütün noktaları canlı olarak izleyebiliyor. Güvenlik görevlilerine ek olarak kullanılabilen Sanal Devriye çözümümüz ekstra güvenlik sunuyor” dedi.