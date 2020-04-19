Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üreticilerin gelirini artırmak, yatırım ve istihdam ortamı oluşturmak, kadın ve genç girişimcileri daha fazla desteklemek için uygulanan kırsal kalkınma destekleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 3. Grubu kapsamında, destek almaya hak kazanan 228 projeye, 195 milyon lira hibe verileceğini açıkladı. Bu hibe sayesinde kırsalda 340 milyon liralık yatırım yapılması hedefleniyor. Hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalama süreci de başladı. Hibe desteği alacak projelerin 85’i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, 6’sı arıcılık, 61’i zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, 56’sı kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 8’i kültür balıkçılığı, 1’i makine parkı, 11’i de yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor. 6. Çağrı döneminde sağlanacak hibe miktarı toplamda 755 milyon liraya, yatırım tutarı ise 1 milyar 340 milyon liraya ulaşacak.