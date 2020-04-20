Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Koronavirüs sebebiyle otomotivde üretime verilen ara bitiyor. Mercedes bugün ve 24 Nisan'da, Honda, Hyundai Assan, Karsan bugün, Ford Otosan 27 Nisan'da, TOFAŞ ve Toyota ise mayısın ilk haftasında üretime başlayacağını duyurdu. Gözler bir yandan da "Otomotiv Satış Sonrası" sektöründe... Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS), 30 Mart ve 13 Nisan haftasını kapsayan iki anketinde, işlerin ve motivasyonun düzelmeye başladığı görüldü. İlk ankette gümrükte sıkıntı yaşadığını söyleyen üyelerin oranı yüzde 39 iken, bu oran yüzde 29’a düştü. Tedarikte sorun yaşayan üyelerin oranı da yüzde 41’den yüzde 35’e geriledi. Son ankette, üyelerin nisan ayında yüzde 55, mayısta yüzde 52,7 pazar daralması bekledikleri gözlemlendi. Sektörün ortalama yüzde 83’ü, nakit akışı sıkıntısına karşı ek önlemler aldığını açıkladı. Bu oran ilk ankette yüzde 75’ti. Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran üyelerin oranı yüzde 55’ten yüzde 61’e çıktı. Derneğin üretici üyelerinin faaliyetlerine devam etme oranı ilk ankette yüzde 76 iken, ikinci ankette yüzde 82’ye çıktı. OSS Başkanı Ziya Özalp "Sektörde virüs kaynaklı yaşanan daralmanın etkilerinin ağustosa kadar devam edeceği düşüncesi hâkim. En büyük problemleri; ciro kaybı, motivasyon düşüklüğü ve nakit akışındaki sıkıntılar oluşturdu. Fakat üyelerimizin çoğu, tedbirlerini almış durumda. Sektörümüzün nakit akışı konusunda hazırlıklı, temkinli, pozitif olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.