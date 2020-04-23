Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Koronavirüse karşı vatandaşı rahatlatan adımlara devam ediliyor. Pandemi sosyal destek programı kapsamında verilen 1.000 liralık desteğin ilk iki etabı tamamlanırken üçüncü etap için başvurular başladı. Bu sosyal yardımı ilk iki etapta alanlar ile memur, emekli ve kamu işçileri alamayacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar da bu yardımın kapsamı dışında bulunuyor. İlk iki etapta toplamda 4,4 milyon haneye sosyal yardım sağlanmıştı.

HER HANEDEN TEK KİŞİ ALABİLECEK

Destek kişi sayısına göre yapılmayacak. Haneden tek isim eğer şartları karşılıyorsa desteği alabilecek. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası aranmayacak. Ancak başvuru detaylarında kişilerin işi ve sosyal durumu ile aylık geliri gibi bilgiler istenecek. Öte yandan evdeki çocuk sayısı, kirada oturulup oturulmadığı, son gelen su, doğalgaz ve elektrik faturalarının bedelleri, bankadaki birikimler detaylı olarak istenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ön başvuruları inceleyerek desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediği evlere ödemeyi yapacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Başvuruları kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Sonu "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvurabilecek. Hafta sonları ise kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmayacak.