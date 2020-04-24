Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 587,98 puanlık artışla 98 bin 758,96 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi de 0,65 değer kazandı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
24.04.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,haftalık,yükseliş,bist,
699210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699210.aspx
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