Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katılıp yerli otomobildeki son durum ve üretim aşamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tehdidiyle birlikte, 15 Mart’tan itibaren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun da home office çalışmaya başladığını söyleyen Varank “Ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı. Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor” dedi.

FABRİKA ÇED AŞAMASINDA

Salgınla birlikte toplumun çevre ve sağlık bilincinin arttığına dikkat çeken Varank “Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemi kurmanın peşindeyiz” diye konuştu.

Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörülmediğini bildiren Bakan Varank, şöyle konuştu: Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkânlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak. Küresel tecrübesi olan isimleri ekibe katmaya devam ediyoruz.