Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı, Covid-19’la mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, ürettikleri cerrahi maskelerin Türk Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti. Bunların yanı sıra dezenfektan, tulum, siperlik gibi koruyucu malzemeleri de ürettiklerini belirten Akdere "Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" ifadesini kullandı.

MKEK olarak yüzde 100 yerli ve millî imkânlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı yaptıklarını ifade eden Akdere, hazırlanan prototipi Bakan Akar'a sunduklarını hatırlattı.

"Sahra" adı verilen cihazın kısa süre içinde seri üretimine geçmeyi planladıklarını dile getiren Akdere "Önümüzdeki haftalarda nihai hâlini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp gelecek ayın içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" ifadesini kullandı.