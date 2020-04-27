Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operatörlerin gelirlerinde yaşanan bu artış, yapılan yatırımları da artırdı. Türkiye, 5G'ye ilk geçen ülkelerden olmak için yatırımda gaza bastı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından geçen yıl elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırım tutarının, 2018’e göre yüzde 52’den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştığını, sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının ise yaklaşık yüzde 37 artışla 13 milyar liraya yaklaştığını kaydetti. Karaismailoğlu “Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, çok daha hızlı fiber altyapıları ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli” dedi. 80,8 milyon mobil abonenin 74 milyonunun 4,5G’yi tercih ettiğini ifade eden Karaismailoğlu "4,5G hizmetinin, abonelerin yüzde 92'sinin tercihi olması, 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturacağı konusunda da fikir veriyor" diye konuştu. Karaismailoğlu, fiber altyapının da yüzde 10'un üzerinde artışla 391 bin kilometreye ulaştığı bilgisini verdi.