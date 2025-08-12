7 yıl sonra borsaya döndüler! BİST 100’de en çok bu hisseleri topladılar
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 11.252 seviyesinde bulunan tarihî zirvesine oldukça yaklaşırken, bu süreçte yabancı yatırımcının katılımı da dikkat çekiyor. En son 2017 yılını net alımla tamamlayan yabancılar, sonraki 7 yılda net satış tarafında yer almışlardı. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancılar 1,8 milyar dolarlık net alım yaptı. Borsaya dönüş yapan yabancılar en çok hangi hisselerde alım yaptı? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 11.038 puandan tamamladı ve 11.252 seviyesinde bulunan tarihî zirvesine bir adım daha yaklaştı. Endeks, Temmuz 2024 sonrasında ilk defa 11 binin üzerinde de kapanış yaparak pozitif sinyal verdi. Borsada bu yılki yükselişe yabancı yatırımcıların da katılması dikkatlerden kaçmadı.
YABANCILAR GERİ DÖNÜYOR
Yılın ilk 7 aylık döneminde yabancı yatırımcılar yaklaşık 1,8 milyar dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Son olarak yabancı yatırımcılar 2017 yılını yaklaşık 1,79 milyar dolar net alımla tamamlamıştı. 2018-2024 yıllarını kapsayan sonraki 7 yıllık dönemde yabancı yatırımcılar net satış tarafında yer almışlardı.
ZİRVE 2007'DE GÖRÜLDÜ
Yabancı yatırımcıların borsadaki payı;
- Ekim 2007’de %72 ile tarihî zirvesine çıktı.
- 2008 küresel kriz döneminde %62’ye geriledi.
- Kasım 2010’da %68’e doğru toparlanma yaşandı.
- Temmuz 2011’de Avrupa borç krizinin etkisiyle yeniden %62 seviyelerine geriledi.
- 2009-2021 yıllarında ağırlıklı olarak %61-%66 aralığında seyretti.
YÜZDE 27'YE KADAR GERİLEDİ
2020 başında da %65 seviyesinde bulunan yabancı payı, pandemi ve kur şokunun ardından Haziran 2023’te %27 ile en düşük seviyesini gördü. Mehmet Şimşek ile uygulanan politikalarla birlikte yükselişe geçen yabancı oranı, bugün %43 seviyesine yaklaştı.
YILLAR İÇİNDE YABANCI ALIMLARI
- 2017 yılı: 1,788 milyar dolar
- 2018 yılı: -1,989 milyar dolar
- 2019 yılı: -583 milyon dolar
- 2020 yılı: -4,583 milyar dolar
- 2021 yılı: -1,633 milyar dolar
- 2022 yılı: -4,491 milyar dolar
- 2023 yılı: -1,066 milyar dolar
- 2024 yılı: -3,001 milyar dolar
- 2025 yılı: +1,795 milyar dolar (Ocak-Temmuz)
YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların bu yılın ilk 6 aylık döneminde en fazla alım yaptığı ilk 15 hisse ise şöyle sıralandı:
- Aselsan (ASELS): 693,560 milyon dolar
- Turkcell (TCELL): 362,854 milyon dolar
- Astor Enerji (ASTOR): 227,839 milyon dolar
- Türk Hava Yolları (THYAO): 220,298 milyon dolar
- Garanti Bankası (GARAN): 111,010 milyon dolar
- Türk Telekom (TTKOM): 106,550 milyon dolar
- Ereğli Demir Çelik (EREGL): 96,166 milyon dolar
- OYAK Çimento (OYAKC): 88,915 milyon dolar
- Pegasus Hava Yolları (PGSUS): 88,303 milyon dolar
- Emlak Konut GYO (EKGYO): 84,773 milyon dolar
- Migros Ticaret (MGROS): 50,622 milyon dolar
- İş Bankası (ISCTR): 50,128 milyon dolar
- Koza Altın (KOZAL): 47,790 milyon dolar
- Coca Cola İçecek (CCOLA): 47,097 milyon dolar
- Vakıfbank (VAKBN): 44,725 milyon dolar