TL sevindirdi, dolar hüsrana uğrattı! İşte 2025’te ay ay reel getiriler...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- 2025 yılında 7 ay geride kalırken, geçtiğimiz günlerde temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte reel getiriler de belli olmuştu.

TÜİK verilerine göre temmuzda TÜFE, aylık bazda %2,06 olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. 2025’in ocak-temmuz döneminde enflasyon %19,07’yi bulurken, yıllık enflasyon da %33,52’ye kadar geriledi.

TL'DE REEL GETİRİLER

Yatırım araçlarının performanslarına bakıldığında TL mevduatın enflasyondan (TÜFE) arındırılmış reel getirileri bu yıl aylara göre şöyle gerçekleşti:

2025 Ocak: %-1,53

%-1,53 2025 Şubat: %1,01

%1,01 2025 Mart: %0,69

%0,69 2025 Nisan: %0,20

%0,20 2025 Mayıs: %1,80

%1,80 2025 Haziran: %2,06

%2,06 2025 Temmuz: %1,46

Bu tabloya göre yıllık bazda TL mevduatın reel getirisi %7,39 oldu. Böylece TL’de bekleyenler kendilerini enflasyona karşı da korumuş oldu.

DOLARDA REEL GETİRİLER

ABD dolarının bu yılki reel getirileri ise aylara göre şöyle sıralandı:

2025 Ocak: %-3,31

%-3,31 2025 Şubat: %-0,44

%-0,44 2025 Mart: %0,07

%0,07 2025 Nisan: %-0,26

%-0,26 2025 Mayıs: %0,23

%0,23 2025 Haziran: %0,36

%0,36 2025 Temmuz: %-0,16

Dolarda yıllık reel getiri ise %-8,47 olarak gerçekleşti. Dolarda beklemeyi tercih edenler, kendilerini enflasyona karşı koruyamadı. 7 ayın 4’ünde reel kayıp yaşandı. Reel getiri aylarında ise kazançlar oldukça sınırlı kaldı.

DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

Son aylarda enflasyonda yaşanan düşüş, TL’deki reel getirinin de daha fazla yükselmesini beraberinde getirdi. Bu arada TCMB’nin temmuzda faiz indirimine gitmesi ve eylül toplantısında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına rağmen, döviz hesaplarında çözülme yaşandı.

1 Ağustos ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 3,34 milyar dolarlık gerileme gözlemlendi ve toplam yabancı para mevduatının büyüklüğü 192,26 milyar dolara düştü.

TCMB'NİN REZERVLERİ ZİRVEDE

Öte yandan TCMB’nin analitik bilançosundan yapılan değerlendirmelere göre; 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar civarında bulunan brüt rezervler, 8 Ağustos haftasında 5,4 milyar dolar artışla 174,3 milyar dolara çıktı. Böylece rezervlerde tarihi zirve seviye görülmüş oldu.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Merkez Bankası 14 Ağustos Perşembe günü yılın üçüncü enflasyon raporunu da açıklayacak. Bir önceki raporda 2025 yılı %24’lük enflasyon hedefi ve %19-%29 tahmin aralığı korunmuştu. Döviz kurlarında istikrar, TL varlıklara ilgi ve enflasyon beklentilerinde yaşanan gerilemenin ardından TCMB’nin de güncel tahminleri dikkatle izlenecek.

Piyasa Katılımcıları Anketinin temmuz sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisi %29,86'dan %29,66'ya gerilemişti. Bu hafta cuma günü de ağustos anketinin sonuçları bekleniyor.