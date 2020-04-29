Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu "14 günlük karantina süresi, şoförlerin belirlenen kurallara uyarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri hâlinde uygulanmayacak. Türk şoförlerimiz ise çıkış yapmayacaklar ise, 14 günlük ev karantinasında kalacak. Covid-19 semptomları görülen kişilere geçiş izni verilmeyecek. Araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine devam edilecek. Şoförler, devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabilecek. Zaruri hâller dışında duraklamayacak ve beklemeyecekler" dedi.