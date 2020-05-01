Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci enflasyon raporunu video konferans ile açıkladı. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021'de yüzde 5,4'e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini aktaran Uysal "Ticaret hacmindeki zayıflama ve hareketliliği kısıtlayıcı tedbirlere bağlı olarak, talep şartlarının

enflasyonu düşürücü etkisini esas aldık. Türk lirasındaki değer kaybına rağmen petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki keskin düşüşler de, ithalat fiyatlarını gerileterek enflasyona olumlu yansıyor. Böylece tahmimizi yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e güncelledik" dedi.

TOPARLANMA 2. YARIDA

Salgının piyasalar üzerindeki etkilerinin yılın ikinci yarısında kademeli olarak zayıflayacağını ve bu dönemde ekonomide toparlanmanın başlayacağını tahmin ettiklerini söyleyen Uysal; büyük merkez bankalarının "sıfır faiz" ve "sınırsız tahvil alımı" gibi dev desteklerine de atıfta bulunarak "Salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesiyle birlikte genişletici küresel politika adımlarının, risk iştahı ve ülke risk primlerine olumlu yansımalarının belirginleşeceği bir çerçeve öngörüyoruz. Açıklanan para ve maliye politikası önlemlerinin etkisiyle portföy akımlarının da yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DİRENCİMİZ KUVVETLİ

Son dönemde alınan parasal tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçladığını aktaran Uysal, şöyle devam etti: Parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz. Salgın öncesi dönemde cari işlemler dengesinde sağlanan belirgin iyileşme, şirketler kesiminin yabancı para borçluluğunda süregelen düşüş eğilimi, bankacılık sektörünün likidite tamponlarının güçlenmiş olması ve kamu borçluluğunun düşük seyretmesi, Türkiye ekonomisinin direncini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

REZERVDE SIKINTIMIZ YOK

Merkez Bankası Başkanı; "Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı var. Rezervlerimizde dalgalanma söz konusu. Ancak rezerv yeterliliğini toplam üzerinden değerlendirmek gerekir. Genel itibarıyla baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler açısından sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz" dedi.

DÖVİZDEKİ BASKI AZALACAK

Murat Uysal "Son dönemde TL'de kademeli değer kaybı yaşandı. Bu da bize, seviye savunma gibi harekette olmadığımızı gösteriyor. Mart-nisanda bankalar ve reel sektör yüksek seviyede borçlarını çevirebildi. Küresel merkez bankalarının genişletici adımlar attığı dönemde, kurlar üzerindeki baskı da azalacak" diye konuştu.

'SWAP'TA NETİCE YAKIN

Şu anda IMF ile herhangi bir kaynak ya da swap girişimlerinin olmadığını vurgulayan Murat Uysal, şunları söyledi: Ticaret bağımızın güçlü olduğu ülkelerle ve merkez bankalarıyla swap görüşmelerini sürdürüyoruz. Yaptıklarımızın miktarlarını da artırma aşamasındayız. Somut neticeler çıktıkça hızlı şekilde paylaşacağız.