Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından açıklanan "FTK Şubat 2020" sonuçlarında, yüzde 16,6 büyüme yakaladı. Böylece en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında "en yüksek büyüme oranını" gerçekleştirdi. Şubatta 5’inci sıraya yükseldiklerini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; jeopolitik konum avantajına dikkat çekerek, yalnızca kargo taşıyabildikleri bu zor günlerde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Turkish Cargo Covid-19 sürecinde; Taipei, Atlanta, Sao Paulo, Seul, New York ve Kiev başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gıda, yardım malzemesi, medikal ekipmanlar taşıyor. Şirket, sadece nisanda 4 bin ton ilaç ve 500 ton medikal ekipman taşıdı. 44 uçakla hizmet veren Turkish Cargo, 38 destinasyona nisanda 900’den fazla sefer düzenledi.