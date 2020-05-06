Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs tatilinde, düşük hacimli piyasada, 7 lirayı aşan dolar bu seviyenin üzerinde kalıcı oldu. Dolar/TL dün 7.0737 liradan günü kapamıştı.

Yeni güne ise 7.08'in üzerinde başladı.

Dünkü yükselişte Merkez Bankası döviz karşılığı TL swaplarında limiti yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesinin kısmi bir etkisi oldu ancak asıl olarak kuru yükselten koronavirüs olmaya devam ediyor.

Ülkelerin yavaş yavaş 'normalleşme' adımları atması ekonomiler için olumlu görülse de ABD ile Çin arasında yükselen tansiyon bu olumlu gelişmeleri gölgelemeye başladı.

YENİ ÇİN-ABD GERİLİMİ

ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'nun koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıtlar olduğunu söylemesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki 'ticaret savaşının' yeniden gündeme geleceği beklentisini artırdı.

Beyaz Saray kaynakları Çin menşeilli ürünlere yeni gümrük vergileri getirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Bu da zaten koronavirüsten darbe yiyen küresel ticarete yönelik endişeleri artırdı.