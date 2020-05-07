Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız."
Bakan Pakdemirli: Personel için başvurular 15-22 Mayıs'ta
07.05.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız."
Etiketler : bekir pakdemirli,
702250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702250.aspx
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