Reklam kampanyasının uluslararası platformda onurlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Allianz Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizde odak noktamız müşterilerimiz. Müşterilerimizin sadece sigorta masraflarını karşılamanın ötesinde, ihtiyaç duydukları her anda, hayatın her evresinde yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor ve ‘Allianz Seninle' diyoruz. Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden şirketimizin yol haritasını, sigortalılarımızın beklentileri belirliyor. Geniş bir hedef kitleye hitap etmek istediğimiz bu kampanyamızda da odağımızda müşterilerimiz ve Türkiye'de yaşayan herkes vardı. Her anı paylaşan, birbirlerinin yanında olan bir baba ile oğlunu anlatan reklam filmimizde sevdiklerinin ‘yanında olmanın' önemini anlatıyoruz. Şirket olarak sigortalılarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Birbirinden hiç ayrılmayan baba ile oğulun hikâyesi anlatılıyor

Şirket, geçen yıl hayata geçirdiği ve ‘Yaşam Döngüsü' ismini verdiği reklam kampanyasında sigortalılarına ‘Sen Hep Yanlarında Ol Diye; Allianz Seninle ve Sevdiklerinle' diye seslenmişti. Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, bir baba ile oğulun, 30 yıllık zaman dilimindeki değişimleri, birbirlerine hastalıkta, sağlıkta, üzüntü ve mutlulukta verdiği destek, duygu dolu sahnelerle izleyiciye ulaşmıştı. Filmde, hayat ne getirirse getirsin birbirinden hiç ayrılmayan baba ile oğulun hikâyesine Cem Adrian ve Hande Mehan tarafından seslendirilen, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait ‘Sen Benim Şarkılarımsın' parçası eşlik etmişti. ‘Yaşam Döngüsü' reklam filmi Türkiye'nin önemli pazarlama etkinliklerinden olarak kabul edilen Kristal Elma'da ‘Büyük Ödül'e layık görülmüş, Epica 2019'da da ülkemizi temsil eden az sayıda çalışmanın içinde yer alarak Bronz ödül kazanmıştı.