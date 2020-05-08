Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk lirası, son günlerde yine spekülatif ataklara sahne oluyor. Dolar, manipülatif hareketlerin etkisiyle 7,25'i aşarak bütün zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının ellerinde para olmadan talep oluşturup, döviz manipülasyonu yaptığını belirten bankacılık sektörü yetkilileri "Birkaç gündür yabancılar Türk bankalarından döviz alıyor ancak karşılığında ödenmesi gereken Türk lirasını veremiyor. Ellerinde TL olmadan döviz talebi oluşturup, manipülasyon yapıyorlar" dedi. Benzer olaylar geçen yıl mart ayında da yaşanmıştı. Mahallî seçim öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bu kuruluşlar, Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar, Londra piyasasında yüzde 1.000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

YASAK VE CEZA

Düğmeye basan BDDK, dövizle oynayanları cezalandıracak "Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik" yayımladı. Buna göre; finansal piyasalarda yapay fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet dâhil farklı araçlarla gerçeğe aykırı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul ediliyor. Yönetmeliğe aykırı davrananlara, bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5'ine kadar, idari para cezası uygulanacak. Londra kaynaklı söz konusu bankalara da, Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar.

ÜÇ BANKAYA YASAK GELDİ

BDDK, yabancı bankalar BNP Paribas, Citibank ve UBS'e, "manipülasyona kalkışarak yükümlülüklerini yerine getirmediği için" TL işlemlerinde yasak getirdi. Dün 7,27'yi gören dolar, bu hamle sonrası hızla düşüşe geçti.