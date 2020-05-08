Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGDAŞ'a bir yazı gönderen EPDK, mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaları iptal etmesini istedi. EPDK, İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikâyetlerini tek tek inceleyerek, dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etmişti. Mevzuata göre faturaların ortalama 35 günden fazla olmaması gerekirken, vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlenmesi üzerine İGDAŞ hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dün EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzalı yazıda, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma başlıklı 48'inci maddesi hatırlatılarak, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiği vurgulandı. Yazıda, mevzuata aykırı düzenlenen faturaların iptal edilip tüketici mağduriyetinin giderilmemesi hâlinde İGDAŞ'a ağır müeyyide uygulanacağı da ifade edildi.