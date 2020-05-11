Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 11 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altının gram fiyatı geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamıştı.

Gram altın, yeni haftaya 389 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.552 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.708 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. (NTV)