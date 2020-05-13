Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde 7,27'ye yaklaşan dolar, BDDK'nın, manipülasyon yapan bankalara yaptırım uygulamasının ardından hızla değer kaybetmeye başladı. Salgında normalleşme adımları ve vaka sayısında yaşanan gerileme de buna eklenince, dolar, dün 7 TL'nin altına geriledi. Borsa da yeniden 100 bin puana yöneldi. Bu arada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla, çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması kararı da piyasaya moral oldu. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankaları daha etkin olacaklar. Böylece Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha fazla destek sağlayacaklar.