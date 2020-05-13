Geçtiğimiz günlerde 7,27'ye yaklaşan dolar, BDDK'nın, manipülasyon yapan bankalara yaptırım uygulamasının ardından hızla değer kaybetmeye başladı. Salgında normalleşme adımları ve vaka sayısında yaşanan gerileme de buna eklenince, dolar, dün 7 TL'nin altına geriledi. Borsa da yeniden 100 bin puana yöneldi. Bu arada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla, çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması kararı da piyasaya moral oldu. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankaları daha etkin olacaklar. Böylece Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha fazla destek sağlayacaklar.
Dolar tekrar 7'nin altında
13.05.2020 - 04:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle birlikte dolar, tekrar 7 TL'nin altını gördü.
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703679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/703679.aspx
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