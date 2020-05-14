Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Covid-19 Türkiye Platformu’nun düzenlediği ‘Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı’na katıldı. Koronavirüsle mücadelede bilim ve teknoloji temelli bir yaklaşımı takip ettiklerini belirten Bakan Varank, TÜBİTAK ve enstitülerin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi. Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalara virüs daha Türkiye sınırlarına girmeden önce başladıklarına dikkat çeken Varank "Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde sekiz aşı projemiz var. Yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız. Diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan dokuz farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" şeklinde konuştu.

İKİ YENİ ÇAĞRI MÜJDESİ

TÜBİTAK'ın mevcut desteklerine ek olarak koronavirüs özelinde hızlı bir çağrıya çıktıklarını ve KOBİ'lerden ürün odaklı projelerini talep ettiklerini aktaran Varank, bir haftalık süreçte 446 başvuru aldıklarını, 35 projeyi desteklediklerini anlattı. Mevcut çalışmalara ek olarak iki yeni çağrıyı müjdelemek istediğini belirten Varank, şunları kaydetti: Bunlardan ilki Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı. KOBİ'ler AR-GE çalışmalarına göre ürünü geliştirirken müşteri firma da AR-GE projesinin hedeflendiği şekilde yürütülmesine destek olacak. İkinci projemiz Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Desteklemeye yönelik. Çağrımız, patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefliyor. Her iki çağrıya da başvuruları yarın (bugün) almaya başlayacağız.