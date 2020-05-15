Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

İSTANBUL

Dünyayı vuran salgın, çalışma düzeninden eğitime, sosyal hayattan üretime kadar bütün hayat tarzımızı değiştirdi. Bu değişiklik ihtiyaç ve talepleri de kökten etkiledi. Yılın ilk üç ayında 661 milyon TL net kâr elde eden, 1,7 milyon yeni kazanımla abone sayısını 48,4 milyona çıkaran Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal "Bu dönemde dışarıda sağlıkçılar, güvenlikçiler ve Türk Telekomcular vardı" diyerek yoğunluğu anlattığı bu dönemde taleplerin çok yoğun olduğunu söyledi. Türk Telekom'un sabit ses tarafında hep olduğunu ancak pandemi sürecinde hem sabit ses hem sabit internete yoğun yönelme olduğunu, evlerde kaldığımız bu dönemde mobilden görüntülü aramada büyük artış olduğunu bildirdi. Türk Telekom'un Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç'ın verdiği "Bu dönemde 970 bin yeni internet talebi, 800 bin sabit ses hat ve 250 bin civarında nakil aldık" bilgisini paylaşan Önal, önümüzdeki dönemde sabit hatların gelir anlamında etkisini göstermesini beklediklerini ifade etti.

HERKES FİBER İSTEDİ

Eğitim ve işin eve taşındığı bu dönemde ülkenin dört bir yanından internet bağlantısı ve fiber talebi geldiğini anlatan Ümit Önal "Online eğitim sebebiyle kırsalda, köylere kadar her yerden fiber talebi geldi. Bölge olarak Güneydoğu, kent bazında ise Adana, Gaziantep, Antalya en fazla fiber ve hız artırım talebiyle karşılaştığımız iller. Öğrenciler evlerine döndü, eğitim için önceden 8-10 gigabit hız yeterliyken, yeni dönemde daha hızlısını talep etti" ifadesini kullandı. İletişimde en büyük sıkıntılarının belediyelerin baz istasyonlarla ilgili kısıtlaması olduğunu anlatan Önal "Baz istasyonları mühürlü. Deprem bölgesinde, şu an salgın döneminde olduğu gibi kesintisiz iletişim şart. Mobil Operatörler Derneği aracılığıyla belediyelerden yeniden talepte bulunduk. Orta yol bulunacaktır" dedi.

YATIRIM HEDEFİNİ 6,4 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın verdiği bilgiye göre şirket 2020'nin ilk çeyreğini yüzde 17 büyüme ve 6,3 milyar lira gelirle kapattı. 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışına ulaşan şirketin kârlılığı da ikiye katlandı. Şirket, ilk çeyrek kârını 661 milyon lira olarak gerçekleştirdi, son iki ayda net 1,7 milyon abone kazandı ve toplam abone sayısını 48,4 milyona ulaştırdı. Konuya ilişkin online basın toplantısında konuşan Ümit Önal "Nakit sağlama kapasitemiz artmaya devam ediyor. Gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azaldığını söyleyebilirim. Öngörülebilir finansal giderler, net kâr sağlamamıza imkân sağladı ve 2020'ye 'sağlıklı' ve güçlü bir başlangıç yaptık" dedi. Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettiklerini, yıllık yatırım öngörülerini 5,8 milyar liradan 6,4 milyar liraya yükselttiklerini dile getiren Önal, yeni dönemin internet trafiğini artırdığını, üst paketlere geçişi artırdığını, sabit data kullanımının yüzde 45 artış gösterdiğini söyledi.

ÖDENEK ALMADIK PRİM BİLE ÖDEDİK

Kısa Çalışma Ödeneği almadıklarını, çalışanların 15'er gün izin kullanmak suretiyle değişimli görev yaptığını, saha çalışanları dışındaki ekibin evden çalıştığını dile getiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal "Devletten ödenek almadık, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon lira bağışta bulunduk. Bu dönemde günlük 20-25 hizmet ve arıza talebi aldık. Arkadaşlarımız gece-gündüz demeden ekstra gayretle çalıştı. Durum normal değil olağanüstüydü. Biz de olağanüstü duruma uygun çalıştık. Arkadaşlarımıza prim ödemelerini yaptık" bilgisini verdi.

5G GECİKECEK

Bir soru üzerine virüsün 5G ile yayıldığına dair hiçbir bilgi bulunmadığını söyleyen Önal, 2021 olarak planlanan 5G'ye geçiş için yeni bir takvim gerekeceğini dile getirdi.

15 HAZİRAN'DA KADAR EVDEN ÇALIŞACAKLAR

Yeni normale dönüşte Türk Telekom çalışanlarından saha ekibi hariç 15 Haziran'a kadar evden çalışmaya devam edeceğini söyleyen Önal "Ofise döndüğümüzde de her şey değişmiş olacak. Hiç kimse ayrıldığı ofisi bulamayacak. Servisler, yemekler, çalışma alanları yeni duruma göre dizayn edilecek. Kamu otoritesinin yönlendirmesiyle düzenleme yapacağız" dedi.