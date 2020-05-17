Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, pandemi ile insanların e-Ticaret’e yöneldiğini, bu süreçte mağduriyetlerin de arttığını söyledi. Bizzat kendinin de mağdurlar arasında yer aldığını söyleyen Altun "Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok ancak tüketici olarak malı beğenmediyseniz cayma hakkını kullanabilirsiniz. Size iletilen ürünü aynı kargo firmasıyla iade edebilirsiniz. Ancak kargo firması iade ürün için gittiğinizde 'kota dolu alamam' diyor. Bu gerekçeyle ürünü almıyorlar. e-Ticaret yöntemiyle tanınmış bir alışveriş sitesinden musluk aldık, ürünü beğenmedik ve geri iade etmek istiyoruz. 4 gündür kargo firmasına gidiyoruz, görevli 'biz bu ürünü alamıyoruz kota dolu.' diyor. Firmalar e-Ticaret’te kota oyunu yapıyor. 14 gün içinde caydınız ve iade edeceksiniz ama firma ürünü almıyor" dedi.