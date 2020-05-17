Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte 20 girişimci projesini yatırımcılara anlatma imkânı buldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, etkinliği bu yıl ilk defa online yaptıklarını belirterek, Geleneksel ticaret yapısının dijitale doğru pivot ettiği bu dönemde 2022’ye kadar 1.000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefini koyduk. BTM, Türkiye için ve İstanbul için koyduğu bu büyük hedefe, inşallah ulaşacaktır” dedi.

BİR DAKİKADA COVID-19 TEŞHİSİ

BTM girişimcilerinin çalışmalarına da değinen Avdagiç “Girişimcilerimizin pandemiye yönelik geliştirdiği ‘Modimu kişisel sağlık asistanı’ ile kişilerin bir dakika içerisinde Covid-19 risk ortalamasını ölçerek, salgın hastalıkların yanı sıra kronik rahatsızlıkların da takibinin yapılmasını sağlıyor. BTM girişimcileri tarafından geliştirilen bu proje doktor, mühendis ve veri analistlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Tüm cihazlardan erişime açık olan uygulamada, Covid-19 şüphesi olduğu takdirde yapılması gereken tek şey 9 adet soruyu cevaplamak” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada pandemi ile birlikte dijital dönüşümün ön plana çıktığını belirterek "Bu yeni dönemde ülkelerin kendi öz yeterliliği önümüzdeki dönemde daha ön planda olacak. Millî teknoloji hamlesi hedeflerimize girişim ekosistemimizin gücüyle erişeceğiz" diye konuştu.