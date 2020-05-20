Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, piyasaların dikkati bir yandan devam eden aşı çalışmalarında... Bu konuda ABD'den ilk olumlu sinyaller geldi. Dünya borsaları ABD hisseleri öncülüğünde moral buldu, dolar da değer kaybetti.

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının ilk faz klinik deney sonuçlarını aldı. Aşı yapılan insanların vücudunda, Covid-19'u yenen kişilerin bünyesindekine benzer bağışıklık sağlandığı gözlendi. Bu gelişme, umutların artmasına sebep oldu. Pazartesi günü ABD borsaları, dün de Asya hisse senetleri hızlı yükseldi, dolar geriledi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, ekonomi düzelene kadar faizleri sıfıra yakın seviyede tutacaklarını ve tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını açıklaması da küresel piyasaları destekledi. İç piyasalar kapalı olmasına rağmen dolar 6,75'e kadar geriledi. Ardından 6,80'e yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı.

Sosyal mesafe tedbirlerinin kaldırılması ve ekonomilerin, okulların ve etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde açılması için, aşı, tüm dünyada kritik önemde görülüyor. Şimdi Moderna, ABD hükûmetiyle beraber yürütülen çalışmayı daha geniş bir test aşamasına taşımaya hazırlanıyor.

FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR

Merkez Bankasının yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından yeni faiz indirimi bekleniyor. TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu. Capital Economics analisti Jason Tuvey de, TCMB'nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti. Yeni swap hatları oluşturulacağına dair ümitlerle TL'nin toparlandığını ifade eden Tuvey, TCMB'nin genişlemeci tutumunun devam edeceğini dile getirdi.

