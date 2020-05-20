Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Seçim "Bu sürecin mutfağımıza ciddi faydası olacak. Kendi yemeklerimizi tanıtma noktasında büyük bir fırsat. Bugün ülkemize gelen bir turist günlük 100 lira harcıyorsa, bunun 20 lirası yemeğe gidiyor. Ama açık büfe sistemi değiştiği zaman, bu defa 50 lirası yemeğe gidecek. Genellikle açık büfede daha kalitesiz ürünler var. Böylece daha sağlıklı da beslenmiş olacağız" diye konuştu.