Yılmaz Seçim "Bu sürecin mutfağımıza ciddi faydası olacak. Kendi yemeklerimizi tanıtma noktasında büyük bir fırsat. Bugün ülkemize gelen bir turist günlük 100 lira harcıyorsa, bunun 20 lirası yemeğe gidiyor. Ama açık büfe sistemi değiştiği zaman, bu defa 50 lirası yemeğe gidecek. Genellikle açık büfede daha kalitesiz ürünler var. Böylece daha sağlıklı da beslenmiş olacağız" diye konuştu.
Açık büfenin yerini Türk mutfağı alacak
20.05.2020 - 04:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Yılmaz Seçim, turizm sezonunun açılmasıyla açık büfenin artık eskisi kadar fazla tercih edilmeyeceğini, geleneksel Türk yemeklerinin daha fazla öne çıkacağını söyledi.
Etiketler : açık büfe,
705412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705412.aspx
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