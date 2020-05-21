Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 377,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,70 liradan, 2 bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 509 liradan, 344,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348,50 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 451 liradan, bin 216 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 608 liradan alınan Çeyrek Ziynet 613 liradan satıldı.