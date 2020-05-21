İstanbul Kapalıçarşı’da 377,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 377,70 liradan, 2 bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 509 liradan, 344,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348,50 liradan, 2 bin 431 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 451 liradan, bin 216 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 608 liradan alınan Çeyrek Ziynet 613 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
21.05.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 377,70 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,altın fiyatları,gram,çeyrek,
705824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705824.aspx
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