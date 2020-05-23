Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyüğü olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 60 bin dekar alanın sulanması amacıyla DSİ tarafından gerçekleştirilen proje hizmete girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirilen TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanacağını belirterek “Bu arazilerde nadas kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalite yükselecek. Her sene ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon liraya çıkacak” dedi. Hayvancılık kapsamında 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin, mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını yaptıklarını aktaran Bakan Pakdemirli “Haziranda da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylece ilk altı ay itibarıyla toplam hayvancılık desteğinin yüzde 80’ini ödemiş olacağız” diye konuştu.