Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 406,26 puanlık artışla 105 bin 359,76 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi de 0,90 değer kazandı.