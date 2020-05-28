Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 406,26 puanlık artışla 105 bin 359,76 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi de 0,90 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
28.05.2020 - 18:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,bist,
707296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707296.aspx
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