Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OTOGARLAR DOLDU, YOLLAR KİLİTLENDİ

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde durdurulan şehirler arası yasağı saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Sınırlamanın kalkması ile beraber Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların yolculuk yapmak için gelmeye başladığı otogardaki yoğunluk, havadan da görüntülendi. Vatandaşlar “Yasağın kalkmasını bekledik. Sabah erkenden geldik. Araçların hepsi dolu. Bilet fiyatları iki katı. Buna rağmen bulmakta zorlandık” diye konuştu. Araç kaptanları da "Hijyen kuralları çerçevesinde seferlerimize başlamış bulunmaktayız. Şu anda gözle görülen bir yoğunluk var. Cevap verebilmek adına yetkililerimiz, firmalarımız tarafından ek sefer düzenlendi. Her koltukta birer kişi çapraz şekilde, 50 kişilik bir araçta 25 kişi taşıyabiliyoruz” dedi.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte trafik de arttı. İstanbul'un Trakya ve Anadolu çıkışlarında yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsünde de yer yer yoğunluk yaşandı.

KAPLICA, HAMAM, SAUNA VE SPOR MERKEZLERİ 22.00'YE KADAR AÇIK

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri, spor merkezleri gibi işletmeler de belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'ye kadar açık olacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Giyim pazarları başta olmak üzere bütün pazarlarda faaliyetler başladı.

MİLLÎ PARKLARA GİRİŞ SERBEST

Covid-19 kapalı olan 44 milli park ve 249 tabiat parkı yeniden ziyarete açıldı. Ancak Bolu'daki Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ile Yedigöller Millî Parkı'na tatilcilerin randevu sistemi ile alınacağı belirtildi.

İŞÇİLER KÖMÜR MADENİNE İNDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19- salgını sebebiyle TTK'nin 30 Mart'ta ara verdiği üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlandı. TTK Üzülmez Müesssese Müdürlüğüne bağlı madenci ocağında çalışan işçilere, tertip almalarının ardından görev dağılımı yapıldı.

HOSTESLER SİPERLİK TAKTI

İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi şahsi koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık ikazlarda bulunuldu.

İLK UÇUŞ

Normalleşme sürecinin ilk seferi, THY'nin TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve gazetecilerin aralarında olduğu 156 yolcu yer aldı. Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.

Uçuş öncesi İstanbul Havalimanı Salgın Sertifikası Takdim Töreni’ne katılan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere altı havalimanın sertifikasyon sürecinin tamamlandığını belirterek "Yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Karaismailoğlu, törenin ardından THY satış noktasından biletini aldı. Yapılan açıklamalarda uçaklarda bir hafta boyunca tüm biletlerin tükendiği belirtildi.

Öte yandan Pegasus ile SunExpress İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuşunu İzmir'e gerçekleştirirken, Anadolujet Hava Yolları da Trabzon'a uçtu.

RESTORANLAR DERİN BİR NEFES ALDI

Lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. Bundan böyle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yaklaşık 80 günlük aradan sonra, paket servisle müşterilerine hizmet veren ya da kapalı olan 150 bin işletmenin kapılarını açtığı belirterek "Portakalın çamaşır suyuyla yıkandığı bir döneme geçtik. Güven kaybı var ama bulaş yemekten içmekten geçmiyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Türk mutfağı çok sağlıklı ve kaliteli bir mutfak. Müşterilerimiz bize güvensin" dedi.

KAPALIÇARŞI DUALARLA AÇILDI

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dâhilinde geçici süreyle kapatılan tarihî Kapalıçarşı, dualarla hizmete açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı sebebiyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkanı bulunan ünlü etçi Nusret katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya “Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bu günlerde yine mücadeleye devam. Maske, fiziki mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Artık işimize gücümüze dönme zamanı diyoruz. Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşı’mız, Mısır Çarşımız, esnafımız kurallara riayet ederek işimize döneceğiz. Üç aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah’ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hâle getireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Kapalıçarşı’nın tarihi boyunca hiç bu kadar kapalı kalmadığını belirterek “1999 depreminde 20 gün kadar kapanmış. Kapalıçarşı’nın geçen sene 42 milyon müşterisi var. Biz inanıyoruz ki Kapalıçarşı tekrar bu moralle bunu toparlayacak” diye konuştu.