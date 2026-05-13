22 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 61 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Zanlıların incelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
- Operasyonlar Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK koordinesinde yapıldı.
- 61 şüpheli, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
- İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
- Zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.
- Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik harekete geçildi.
