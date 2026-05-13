Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Zanlıların incelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik harekete geçildi.

61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

