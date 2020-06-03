Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden toparlanma sinyalleri gelmeye devam ediyor. Mayısta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalsa da nisana göre yaklaşık yüzde 11 arttı ve 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Söz konusu yıllık düşüşte pandeminin yanı sıra mayıs ayındaki resmî tatiller, sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri ile iş gününün 16 güne gerilemesi etkili oldu. İthalat ise mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 azalarak, 13 milyar 406 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı da 3 milyar 442 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek "İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 74,3'e yükseldi. Mayısta iş günü bazında bakıldığında ihracatımız, nisana göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. AB'ye ihracat yüzde 17,3 arttı. Geçen ay ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu da önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü gösterge" ifadesini kullandı.



TELAFİ EDECEĞİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Tedarikte sağladığımız güven ve değişen şartlarda hızla aldığımız aksiyonlarla başarılı sınav verdik. Salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız, yaşanan kaybı fazlasıyla telafi edecek. Türkiye'nin, küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı sürdüreceğiz. Mayısta ihracat ailemize bin 117 firmamız katıldı. Bu firmalarımız 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda ise 32 bin 651 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Mayısın en güçlü performansına imza atanlarlar; ihracatını yüzde 13,4 artıran yaş meyve-sebze ile yüzde 7,8 yükselten gemi ve yat sektörleri oldu. Salgının ihracata olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran'da Hindistan, 22-23 Haziran'da Güney Kore ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Dü nyada205 ülke ve noktaya ulaştık

Mayısta ihracatçılar; 205 ülke ve bölgeye ulaştı. Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayısta, 31 ülkeye ihracat arttı. Otomotiv sektörü, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracatla lider sektör oldu. Onu 1 milyar 177 milyon dolarla kimyevi maddeler, 840 milyon 203 bin dolarla hazır giyim izledi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; 919 milyon dolarla Almanya, 882 milyon dolarla ABD ve 603 milyon dolarla Irak oldu. 4 bin 929 firma, ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti.