Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu. Böylece Haziran ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,10 olacak.