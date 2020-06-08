Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

İSTANBUL

Türkiye teknolojiye uyumda, teknolojik ürün kullanımında en hızlı ülkelerden biri... Telefon başta olmak üzere birçok ürüne sahip olma, en son versiyonu alma gibi meraklarımız çok fazla. Böyle olunca evler, iş yerleri birer e-Atık çöplüğü hâline geldi. Bozulmuş telefonlar ve kullanılamaz hâldeki birçok elektronik cihazı elde tutuyoruz. Özellikle akıllı telefonlar belli bir süreyi tamamladıktan sonra ağırlaşıyor, güncelleme kabul etmiyor, bataryası tükeniyor veya düşüyor, ekranı kırılıyor ve bir kenara atılıyor. Binlerce lira ödeyerek yeni telefonlar alıyoruz. Eskisi ise ömrünü tamamlamadığı gibi çöp hâline de geliyor. Milyarlarca liralık kaynağı evlere hapsediyoruz. Bu noktadan hareketle Vodafone Türkiye, e-Atık’ların toplanıp ekonomik değere dönüşmesi için "Açık İnovasyon Platformu" projesini hayata geçirdi. Bu platforma gelecek fikirlerle, e-atıkların nasıl toplanacağı, hangi projeye dönüşeceği belirlenecek.

KDV DÜŞMELİ

Projeyle ilgili bilgi veren Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel; bu telefonların kurulacak bakım merkezinde pili, ekranı ve dış yüzeyinin yenileneceğini, yazılım güncellemesi yapılacağını, garantili olarak da satışa sunulacağını açıkladı. Böylece ithalat azalacak, daha çok insan akıllı telefona ulaşabilecek, hatta bunlar başka ülkelere ihraç edilebilecek. Fakat yeniden hayat bulacak olan telefonların ekonomik değere kavuşması için, vergisel dezavantajın da bitmesi gerekiyor. Hasan Süel, ikinci el telefonlarda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ettiklerini, böylece ithalata gidecek milyarlarca doların içeride kalmasının sağlanacağını ifade etti.

e-ATIK İÇİN ÇAĞRI VAR

Vodafone Türkiye, kurduğu 'Açık İnovasyon Platformu' için öğrencilerden girişimcilere kadar her kesime çağrı yapıyor. Katılımcılardan e-Atık konusuna kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözüm bekleniyor. Altı aylık süreçte, gelecek fikirlerden en etkili 2-3 tanesi belirlenecek ve seçilen takımların çözüm önerileri desteklenecek. Hedef, e-Atık’ların yüzde 100'ünün geri dönüşümü...

POTANSİYEL ÇOK BÜYÜK

e-Atık konusunu kendi meselesi hâline getiren Vodafone ile REC Türkiye, "Atığın Ötesinde" isimli bir araştırma raporu da yayımladı. Bu raporla problemler ve çözüm önerileri bir araya getirildi. REC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akpulat'ın verdiği bilgiye göre;

¥ Türkiye'de e-Atık’lar çok hızlı artacak. 2024'te 672 bin tona ulaşacak.

¥ e-Atık uygun dönüştürülebilirse, yıllık 62,5 milyar dolar ekonomik fırsat sağlayabilir.

¥ Atılan elektronik ürünler toplanabilir, içindeki değerli malzemeler yeni ürünlere entegre edilirse; ham madde ihtiyacı azalacak, yeni iş fırsatları sağlanabilecek.