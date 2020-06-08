Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odasının rakamlarına göre; 1 Haziran haftasında yeni kurulan şirket sayısı, önceki haftaya göre yüzde 109 artarak bin 17 oldu. Yine ilk hafta İTO'dan faaliyet belgesi talebi yüzde 65 arttı. İstanbul'da 51 bin esnaf, 2,5 ay sonra işbaşı heyecanı yaşadı. Geçen hafta sabah trafiği yoğunluğu, pandemi öncesindeki gibi yüzde 30'u geçti. Mesai saati bitiminde ise hareketlilik yüzde 60'ı buldu. 300 binden fazla kamu personeli, megakentte normal mesailerine başladı. Esnafın iş hacmi de ilk haftadan, kayda değer şekilde yükseldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 14. İstişare Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için haziran ayı bir geçiş dönemi olacak ama biz bu geçiş dönemini de çok hızlı atlamak durumundayız" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, "Yeni normalin başladığı 1 Haziran'dan bu yana geçen bir hafta, iş dünyasının pandemi korkusunu güçlü bir şekilde geride bırakmaya başladığını ve dört elle işine sarıldığını ortaya koyuyor. Hem yılın yeni yarısına hem de kontrollü normalleşme sürecine moralli başladık. Ertelenen iç ve dış talebin güçlü şekilde devreye girdiğini gözlemledik. Hükûmetin açıkladığı paketlerin de büyük katkısı oldu. Rakamlara yansıyan telafi ve toparlanma, daha birinci haftadan 'nerede kalmıştık' dedirtti. Dolar kuru geriledi, CDS iyileşti. Beklenenden çok daha hızlı şekilde normale döneceğiz. Pandemi sonrası Türkiye'nin en iyi çıkış yapan ülke olma yolundaki büyük hamlesi böylece gerçekleşecek" şeklinde konuştu.