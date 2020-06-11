Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk yurt dışı uçuşunu 13 Haziran 2020 tarihinde Almanya'ya gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine de uçuşlarını başlatıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, ilk aşamada Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika'ya uçmaya başlayacak olan Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda uçuşlarını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Havayolu şirketinin uçuş tarifesi ve uçuşlara kabul şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye flypgs.com internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.