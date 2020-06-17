Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin kontrolündeki bölgede yer alan, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali ve 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali, bölgeye elektrik sağlamayı bekliyor. Dünya Bankası verilerine göre 2002'de Libya halkının yüzde 97'sinin elektriğe erişimi bulunurken, bu oran sürekli bir şekilde azalarak 2018'de yüzde 67'ye kadar geriledi.
Libya'nın elektriği Türklerden
17.06.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk şirketlerce inşa edilen ve Libya'nın en büyükleri arasında yer alan elektrik santralleri üretim aşamasına geldi.
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711544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711544.aspx
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