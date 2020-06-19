Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna rağmen AB ülkeleri tarafından seyahat engelleriyle karşılaşıyor. Mavi Bayrak İl Koordinatörü Lokman Atasoy "İnsanların 'Denizim, plajım temiz' demesi bir şey ifade etmiyor. Bunların belli kriterlerle belgelenmesi gerekiyor. Mavi bayrak uygulaması 33 yıldır bunu başarıyla sürdürüyor. Turizmciler plajlarına mavi bayrak aldıkları zaman 'Çevre, altyapı, su kalitesi, güvenlik, hizmet ve olanaklarla ilgili tüm şartları sağlıyorum, düzenli denetleniyorum ve güvendesiniz' imajını veriyor. Turizm için son derece önemli. Mavi Bayrak'ta Antalya'yı 134 plajla İspanya'nın Valencia, 109 plajla da Fransa'nın Occitanie kenti takip ediyor" dedi.