Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın dönemine rağmen yatırımlar devam ediyor. Önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) beş ayda 530 civarında fabrikanın faaliyete başladığını söylemesi ve sadece İstanbul'da haziran ayının ilk 15 gününde 2.500'e yakın şirket kuruluşunun gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından, ülkenin çeşitli bölgelerinden yatırım haberleri gelmeyi sürdürüyor. Samsun Havza OSB’de 90 milyon liralık, Tekirdağ Çerkezköy’de ise 75 milyon TL’lik iki yatırım hayata geçecek.

90 MİLYONLUK FABRİKA

Samsun'da, Havza OSB'de 40 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden ve ekim ayında üretime geçmesi planlanan gaz beton fabrikasında 100 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Geçen yıl inşaatına başlanan Gemikaya Holding'e bağlı Arkoz Gaz Beton Fabrikasının 90 milyon liraya mal olması bekleniyor. Firma yetkilisi İbrahim Çelebi, "Bölgemizde bizimle birlikte yapılan diğer yatırım planlamalarına göre 500 kişiye istihdam sağlanacak. Ham maddeyi buradan alacağız" dedi.

200 KİŞİYE İSTİHDAM

Düz cam ve endüstriyel cam sektöründe faaliyet gösteren Yorglass, Çerkezköy’de yeni fabrika yatırımını hayata geçirdi. 75 milyon TL’lik bir yatırımla hizmete girecek olan fabrika yaklaşık 30 dönümlük bir alanda konumlanacak. Tesiste ilk etapta 75, ilerleyen zamanda ise 200 kişiye istihdam sağlanacak. Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar “Korona döneminde de yatırımlarımıza ara vermedik ve Çerkezköy’de beyaz eşya iş kolunda faaliyet gösterecek yeni fabrikamızın temellerini attık. 2020 yıl sonuna doğru üretime başlamayı ve üretim kapasitemizi yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamızla ihracat kapasitemizi beş yıl içinde iki katına çıkararak, ülke ekonomisine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.