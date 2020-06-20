Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

* Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle yazılı olarak veya elektronik ortamda sözleşme yapma hakkına sahip olacak.

* Yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek.

* Bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenerek ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasının, yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, teknolojiye uygun yöntemlerle gerçekleştirilebilmesinin önü açılıyor.

* Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

ÇEKTE %10 ÖDEME ŞARTI

* Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

* Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

* Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları hâlinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkânı sağlanıyor.

* Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme yapılacak.