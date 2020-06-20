Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını, yuan cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada "Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup, aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir" denildi. Türk Telekom'un öncülük ettiği uygulama iki ülke firmalarının ticaretinde, üçüncü ülke parası yerine, Türk lirası ve yuanın kullanılmasının önündeki engeller de kalkmış oldu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal "Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, karşı ülke para birimi üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makro ekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir defa daha göstermek istedik" dedi.